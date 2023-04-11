Бузова назвала свой новый клип достойным отправки на Каннский фестиваль

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в беседе с журналистами назвала свой новый клип достойным отправки на Каннский фестиваль. Артистка отметила, что это будет не просто небольшое музыкальное видео, а целая короткометражка о ее жизни, передает ее слова Telegram-канал «Звездная пыль».

«Я задумалась, что надо отправить эту работу на кинофестиваль в Канны. Она достойна того, чтобы ее увидел весь мир», — сказала она. Речь идет о клипе на песню Бузовой «Верни».

Ранее Бузова рассказала об отношении к хейту в свой адрес. Она отметила, что пусть лучше люди пишут гневные комментарии под ее красивыми фото, чем ругаются в реальной жизни со своими возлюбленными и детьми. Так, по ее мнению, многие оставляют негатив за пределами семьи.