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Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой

Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Кадр: Telegram-канал «Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова в личном Telegram-канале призналась в желании быть любимой. Пост она подкрепила фото, на котором предстала в полуголом виде. В кадре звезда стоит спиной к зрителю, прикрывшись лишь спущенной до бедер простыней.

«Кто-то должен быть рядом. Кто-то должен чувствовать твое дыхание и беречь твой сон. Кто-то должен смеяться вместе с тобой и молчать, утешать и поддерживать. Кто-то должен любить, ибо без этого вся наша сила не стоит и ломаного гроша», — озвучила свои ожидания от жизни Бузова.

Многие фолловеры оценили мысли телеведущей. «Такие умные слова», «Сильно», «Правильно!» — написали они. «Оля, никто никому ничего не должен. Нужно просто, чтобы тебя любили», — отреагировала на пост одна из пользовательниц.

Юзеры похвалили внешние данные Бузовой. «Красотка», «Прекрасная Ольга!», «Сказочно красивое фото. У Ольги красивые спина, талия, которая у немногих присутствует, и линия бедер», «Очень красивое и нежное фото! Фигурка — идеал!» — высказались комментаторы. Однако нашлись и те, кто заподозрил блондинку в использовании фотошопа.

Ранее Бузова опубликовала фотографию топлес. В кадре она сидит на кровати в одних трусах, прикрыв грудь рукой и чашкой с напитком.

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