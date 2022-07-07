Бузова опубликовала фотографию топлес

Фото топлес опубликовала популярная певица Ольга Бузова в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Снимок, на котором исполнительница демонстрирует грудь без белья, вызвал бурное обсуждение в сети.

В кадре Бузова сидит на кровати в одних трусах. Грудь певицы прикрыта рукой и чашкой с напитком. «Доброе утро, мир», — подписала снимок артистка.

Многие фолловеры обратили внимание, что складывается впечатление, будто волосы Бузовой лежат в чашке. «Это такая задумка?», «Чай со вкусом волос», — развеселились подписчики. Кто-то объяснил, что исполнительница просто удлинила пряди в фоторедакторе.

Откровенное фото разделило комментаторов на два лагеря. Некоторые подписчики оценили смелость певицы. «Горячо», «Это пожар», — восхитились фолловеры. Другие не одобрили подобное поведение. «Осталось трусы снять», «Это уже порно-сайт», «Сколько можно уже пельмени свои показывать?» — возмутились они.

Ранее Бузова показала на видео «чувственные» танцы в белье.