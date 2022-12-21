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18:48, 21 декабря 2022
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Бузову раскритиковали за платье с едва прикрытой грудью

Бузову раскритиковали за платье с едва прикрытой грудью
Кадр: @buzova86

За платье с едва прикрытой грудью раскритиковали пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певицу и телеведущую Ольгу Бузову

Знаменитость сняла видеоролик, повторяя трендовые движения танца Уэнсдэй — героини одноименного сериала о семье Адамс. Певица одета в кожаное черное платье без бретелей с оголенной снизу грудью и пикантным разрезом на бедре. Образ дополняли съемные рукава, массивный чокер с буквами золотого цвета и длинные серьги с кольцами. При этом волосы Бузова решила оставить распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза в технике Smokey Eyes.

«Самое ужасное платье, которое я видела в своей жизни», «Нравственность отсутствует вообще», «Выглядит некрасиво и дешево», «Будто изолентой грудь перемотали», «Кто выпустил мумию из склепа?», «Можно просто шнурком перевязаться было», «Не стыдно ли перед своим отцом за наряд? Все прелести показала», «Это платье очень неудачное», — написали подписчики.

Ранее Бузова пожаловалась подписчикам на лишний вес. Певица заявила, что для избавления от лишнего веса запишется на сеансы LPG-массажа и начнет активнее заниматься спортом.

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