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23:39, 19 декабря 2022
1 мин.

Бузова пожаловалась подписчикам на лишний вес

Бузова пожаловалась подписчикам на лишний вес
Кадр: @buzova86

Певица Ольга Бузова пожаловалась подписчикам на лишний вес. Откровениями исполнительница поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня каждый декабрь одна проблема — я вроде ничего такого не ем, но вес приходит. В общем, я решила к Новому году быть конфеткой», — рассказала артистка, поставив себе цель за две недели привести тело в форму.

Певица заявила, что для избавления от лишнего веса запишется на сеансы LPG-массажа и начнет активнее заниматься спортом.

Ранее Ольга Бузова опубликовала видео в мини-шортах и сообщила о проблемах со здоровьем.

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