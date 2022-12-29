Бузову в прозрачном платье сравнили с пластиковой куклой

С пластиковой куклой сравнили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

Знаменитость опубликовала видеоролик, в котором позировала во время фотосессии, сидя на большом диско-шаре. Она появилась перед камерой в прозрачном мини-платье, расшитом кружевом черного цвета. Образ Бузова дополнила длинными перчатками из того же материала, чокером и серьгами. Волосы оставила распущенными, уложив волнами, а в макияже сделала акцент на глаза.

«Похожа на куклу Барби», «Оля, сексуальность и изящество — твои вторые имена», «Бузова — это отдельный вид искусства», «Идеальная, словно кукла», «Ты просто космос», «Напоминаете [актрису] Джей Ло», «Крутой образ», «Неотразима», «Нельзя же быть такой красивой», — написали поклонники в комментариях.

Ранее Бузову раскритиковали за платье с едва прикрытой грудью. Певица опубликовала кадры, на которых запечатлена в кожаном черном платье без бретелей с оголенной снизу грудью и пикантным разрезом на бедре.