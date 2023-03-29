Бузова показала лицо без фильтров после бессонной ночи

Селфи без фильтров после часового сна ночью опубликовала певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале. Артистка сфотографировалась в самолете перед вылетом в Санкт-Петербург.

На снимке певица позирует для селфи в очках, с легким макияжем и убранными в хвост волосами. «Вот вам фото в пять утра без фильтров и фотошопа. Человека, который отыграл подряд три спектакля и спал час», — подписала кадр Бузова.

Внешний вид звезды восхитил ее поклонников. «Замечательно выглядите», «Оля, тебе очень хорошо без макияжа», «Красотка», — написали они. Однако нашлись и те, кто раскритиковал певицу и заявил о плохом состоянии ее кожи.

Ранее лицо без макияжа и фильтров показала экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Звезда сообщила подписчикам, что не ретушировала фото и даже оставила в кадре пушок над верхней губой.