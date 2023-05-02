Ольга Бузова показала фото без макияжа и восхитила россиян

Певица Ольга Бузова восхитила россиян, опубликовав фотографию без макияжа на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артистка позировала в Риме возле моста Святого Ангела. На фото Бузова одета в майку, кофту и светлые брюки. На ее лице нет косметики, а волосы оставлены распущенными.

«Красивая без косметики», «Очень милая, женственная», «Красивая без сильного макияжа», «Такая красивая на фотографии получилась, и косметики не надо. Огонь», «Приятно на вас смотреть», «Без пафоса, естественная Оля больше всего нравится», «Оля, тебе очень идет без косметики. Как будто 18 лет», «Очень красивая ты», «Прекрасна без макияжа», — прокомментировали поклонники.

Ранее Ольга Бузова показала фигуру в прозрачном платье.