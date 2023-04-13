Певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в прозрачном платье. Соответствующую видеозапись она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость позировала перед объективом камеры в прозрачном черном платье. Свой образ Бузова дополнила кольцом и серьгами, волосы оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой.

«Поправилась», «Ноль сексуальности», «Сама собой любуюсь, ага», «Умора. Жаль, сама себя расцеловать не может», — негативно отозвались юзеры.

«Королева. Номером один была, есть и будешь», «Эталон красоты и женственности», «Оля, сногсшибательный образ», «Какая красивая», «Как всегда, прекрасная», «Ты неотразима», «Нереальная красотка», «Огонь», — написали комплименты поклонники.

Ранее Ольга Бузова рассказала об отношении к хейтерам.