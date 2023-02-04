Бузова поделилась снимками из ванны без одежды

Откровенными снимками из ванны без одежды поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова.

«Мой идеальный день заканчивается идеальным вечером в теплой ванне. Многие из вас посмотрят эти фото уже утром, а у меня только наступает эта "Спокойной ночи"», — подписала она публикацию.

37-летняя артистка поделилась серией снимков, на которых позирует обнаженная в ванне с розой в руках.

«Вторая Настя Волочкова», «Теперь надо на унитазе фото сделать», «Женщина в полном одиночестве, что тут скажешь», «Кто вас фотографировал? Все недостатки показал», — возмутились фотосессией юзеры.

Однако нашлись и те, кто восхитился новыми фото артистки. «Так красиво! Как кадры из фильма», «Ну, красотка! Все кадры хороши», — написали они.

Ранее сообщалось, что Бузова прибыла в ЮАР. Она рассказала, что улетела из Москвы уставшей и приехала в Кейптаун «за зарядкой».