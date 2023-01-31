Стало известно местонахождение Ольги Бузовой

Местонахождение певицы и телеведущей Ольги Бузовой стало известно из информации на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Улетела из Москвы очень уставшей. Вы все видели мой загруженный график в прошлом году и в этом январе, весь 2023 год не исключение. Поэтому мне просто был необходим этот город — уже любимый Кейптаун. Приехала сюда за зарядкой. Кто был тут, понимает, о чем я», — написала артистка.

Бузова прилета в ЮАР в понедельник, 30 января. Она отметила, что задержится тут ненадолго — всего на полтора дня.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова улетела из России. Фолловеры в комментариях сошлись во мнении, что артистка летит в Южно-Африканскую Республику на съемки нового сезона шоу «Звезды в Африке».