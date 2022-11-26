Продюсер Цыганов высказался о ремейке «Иронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым

О ремейке популярной советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием известных артистов, таких как Ольга Бузова и Филипп Киркоров, высказался в беседе с «Народными новостями» продюсер Вадим Цыганов.

«Это отвратительное белье выдать за новое невозможно! Ведь в ветхие мехи не наливают новое вино. Это связано и с творчеством, и с историей. Это мерзкий продукт. У меня и моих знакомых очень брезгливое отношение к подобному», — заявил он.

Цыганов считает, что съемки «СамоИронии судьбы!» были организованы лишь для того, чтобы «отмыть деньги».

Кроме Бузовой и Киркорова, в новогоднем проекте канала ТНТ сыграет певица Клава Кока, юмористы Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, певец Сергей Жуков, исполнительница Люся Чеботина и другие.

Ранее самый любимый россиянами фильм Эльдара Рязанова был назван в опросе, проведенном к 95-летию со дня рождения легендарного режиссера. Первое место с 55 процентами заняла картина «Служебный роман».