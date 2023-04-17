37-летняя Ольга Бузова раскрыла свое меню во время диеты

Свое меню во время диеты раскрыла KP.RU 37-летняя певица Ольга Бузова. Знаменитость отметила, что худела перед съемками клипа на песню «Верни» поэта Михаила Гуцериева. Артистка назвала гречку, огурцы и соки основными продуктами своего рациона.

По словам Бузовой, чтобы скорректировать фигуру, она также активно занималась спортом. Таким образом ей удалось дойти до 34-36 размера одежды, хотя обычно она носит 38.

Знаменитость отметила, что следит не только за своим телом, но и лицом. Так, она рассказала, что за границей часто получает комплименты: ей говорят, что она выглядит на десять лет моложе своего возраста.

Ранее Ольга Бузова показала фигуру в прозрачном платье.