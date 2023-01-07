Ольга Бузова нагадала себе на Рождество выйти замуж в 2023 году

«В этом году я буду путешествовать, я куплю квартиру, и я… Выйду замуж!» — поделилась артистка результатами праздничного гадания, совершенного по бумажным стаканчикам с вложенными в них записками.

На ролике видно, что перед звездой стоят десять стаканчиков, внутри которых возможные предсказания на текущий год.

Ранее практикующий таролог Катерина Желковская рассказала, что нужно учитывать, гадая на Святки, и поделилась традиционными способами предсказаний будущего.