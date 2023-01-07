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12:29, 07 января 2023
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Ольга Бузова нагадала себе на Рождество выйти замуж в 2023 году

Ольга Бузова нагадала себе на Рождество выйти замуж в 2023 году
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Традиционные рождественские гадания устроила себе в ночь на субботу, 7 января, российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Результатами обряда она поделилась с подписчиками на личной странице в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«В этом году я буду путешествовать, я куплю квартиру, и я… Выйду замуж!» — поделилась артистка результатами праздничного гадания, совершенного по бумажным стаканчикам с вложенными в них записками.

На ролике видно, что перед звездой стоят десять стаканчиков, внутри которых возможные предсказания на текущий год.

Ранее практикующий таролог Катерина Желковская рассказала, что нужно учитывать, гадая на Святки, и поделилась традиционными способами предсказаний будущего.

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