Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала простой способ справиться с недосыпом. Ее слова приводит Пятый канал.

«Не переживайте, тяжело всем. И все-таки, когда ты немножко пожалуешься, становиться легче. Я раньше очень сильно этого стеснялась и очень сильно боялась», — поделилась артистка.

Бузова назвала приемлемым немного пожаловаться, а вот говорить о тяжести предстоящего месяца или года она не любит. Певица отметила, что загруженный график на ближайшее время ее нисколько не огорчает.

Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев сообщил, что быстрые углеводы, избыток кофе и беспорядок на рабочем месте могут стать причиной постоянной усталости.