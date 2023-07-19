Ольга Бузова порассуждала о настоящей любви

По мнению Бузовой, ощущения рядом с по-настоящему любимым человеком всегда новые, не похожие ни на что в прошлом. Так, считает она, можно определить настоящую любовь.

«Когда ты очарован человеком, ты, безотносительно проведенных вместе минут, ощущаешь его исключительность. Это и есть та самая настоящая любовь. Любовь к человеку. Я желаю всем именно такой любви. И жду сама такую», — заявила артистка.

Ранее сестра Ольги Бузовой заявила об отсутствии желания вступать в брак со своим женихом.