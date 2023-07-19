Ольга Бузова порассуждала о настоящей любви
Телеведущая Бузова раскрыла свои ожидания от будущих отношений.
Свои ожидания от будущих отношений раскрыла в личном Telegram-канале телеведущая и певица Ольга Бузова. Она заявила, что хочет любить именно человека, а не «свое состояние рядом с ним».
Бывает так, что тебе с человеком хорошо. Ты говоришь в этот момент «я его люблю». Но ты любишь не его, а свое приятное состояние рядом с ним. Тебе приятно, что он восполняет твою потребность в заботе, внимании, комплиментах... Меняется человек, состояние возвращается. Ты испытываешь те же чувства
По мнению Бузовой, ощущения рядом с по-настоящему любимым человеком всегда новые, не похожие ни на что в прошлом. Так, считает она, можно определить настоящую любовь.
«Когда ты очарован человеком, ты, безотносительно проведенных вместе минут, ощущаешь его исключительность. Это и есть та самая настоящая любовь. Любовь к человеку. Я желаю всем именно такой любви. И жду сама такую», — заявила артистка.
Ранее сестра Ольги Бузовой заявила об отсутствии желания вступать в брак со своим женихом.