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02:31, 30 декабря 2022
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Бузова высказалась об отъезде из России

Бузова высказалась об отъезде из России
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

О вероятности отъезда из России в разговоре с «Вечерней Москвой» высказалась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она подчеркнула, что не планирует эмиграцию.

Артистка заявила, что не собирается покидать свою страну. «Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда», — заявила она.

Певица также рассказала, что переехала в Москву в 18 лет и этот город сделал ее счастливой. «Здесь я люблю, творю, живу. Я — русская, я люблю Россию. Люблю свою профессию, своих людей. Я нужна здесь», — призналась Бузова.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк назвала причину переезда из России.

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