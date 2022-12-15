Дочь Заворотнюк назвала причину переезда из России

Причину переезда из России назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя модель и блогер Анна. Она объяснила, что это связано с работой ее мужа.

«Я переезжаю не одна, я с любимым, он часть моей семьи», — ответила Заворотнюк на вопрос о том, не грустно ли ей расставаться с близкими.

Модель добавила, что с родными она всегда на связи по телефону и планирует периодически навещать их в Москве.

«Плюс я человек мира, мне комфортно в переездах. И я всегда хотела пожить у моря», — заявила дочь знаменитой актрисы. Известно, что ближайшее время она проведет в Дубае.

Ранее Заворотнюк показала фото и видео из бани в Подмосковье. Фолловеры восхитились и атмосферой бани, и внешним видом блогера.