18:15, 27 апреля 2023
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Ольга Бузова отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной
Певица Ольга Бузова призналась, что не приемлет отношений с женатыми мужчинами.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
На слухи о романе с женатым мужчиной отреагировала в беседе с Super певица и телеведущая Ольга Бузова.
В клипе для новой песни «Верни» роль возлюбленного певицы сыграл актер Стас Бондаренко. После выхода ролика их заподозрили в романе. Бузова опровергла информацию об отношениях с артистом, заявив, что любовная связь с женатыми мужчинами для нее табу и она такого не приемлет.
По словам певицы, она и Бондаренко лишь изображали любовь на экране. Она отметила, что благодарна своему партнеру по съемкам за убедительную игру, и назвала его талантливым, красивым и потрясающим человеком.
Ранее Ольга Бузова рассказала об отношении к хейтерам.