Ольга Бузова отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной

На слухи о романе с женатым мужчиной отреагировала в беседе с Super певица и телеведущая Ольга Бузова.

В клипе для новой песни «Верни» роль возлюбленного певицы сыграл актер Стас Бондаренко. После выхода ролика их заподозрили в романе. Бузова опровергла информацию об отношениях с артистом, заявив, что любовная связь с женатыми мужчинами для нее табу и она такого не приемлет.

По словам певицы, она и Бондаренко лишь изображали любовь на экране. Она отметила, что благодарна своему партнеру по съемкам за убедительную игру, и назвала его талантливым, красивым и потрясающим человеком.

Ранее Ольга Бузова рассказала об отношении к хейтерам.