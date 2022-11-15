Бузова рассказала о переезде в московскую квартиру

О переезде в собственную московскую квартиру рассказала телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова в беседе с Teleprogramma.pro. По ее словам, ремонт в новом жилье длился два года.

«Сейчас, конечно, вокруг меня коробки. 270 обычных коробок, 100 больших, 35 чемоданов», — отметила она. Бузова сообщила, что разбираться с бытовыми вопросами ей помогает целая команда людей. Певица назвала переезд «очень большим счастьем и большим стрессом».

Актриса предположила, что желающих прийти к ней на новоселье журналистов будет много. «Расстелим ковровую дорожку. Я буду вас удивлять нарядами», — ответила артистка на вопрос СМИ.

Ранее певица поделилась другими подробностями переезда в столичное жилье. По ее словам, ремонт был «сложным и дорогим».