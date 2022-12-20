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16:55, 20 декабря 2022
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Бузова поддержала певицу Славу после расставания с гражданским мужем

Бузова поддержала певицу Славу после расставания с гражданским мужем
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная певица Ольга Бузова поддержала исполнительницу Славу (Анастасию Сланевскую) после расставания с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Соответствующий комментарий артистка оставила под публикацией Сланевской в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда что-то заканчивается, обязательно начинается новое. Будь самой счастливой, ты роскошная девушка», — приободрила Бузова коллегу.

Ранее Слава объявила о расставании с сожителем-бизнесменом. Пара провела вместе 20 лет. «Я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого», — сообщила подписчикам артистка.

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