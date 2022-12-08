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12:37, 08 декабря 2022
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Бузова опубликовала видео в мини-шортах и сообщила о проблемах со здоровьем

Бузова опубликовала видео в мини-шортах и сообщила о проблемах со здоровьем
Фото: Telegram-канал «Бузова»

Видео в откровенном наряде опубликовала в своем Telegram-канале российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. В комментарии к нему она сообщила о проблемах со здоровьем.

«Из кровати на сцену. Так и не скажешь, что температура 38,5», — подписала она видеоролик.

Пользователи сети пожелали артистке скорейшего выздоровления и положительно оценили ее образ в кожаных мини-шортах и блестящем коротком топе.

«Оля, ты круче Мадонны», «Очень красивая! Но, Ольга Игоревна, надо себя беречь. Выздоравливайте», «Превосходна, как всегда! Скорейшего выздоровления, Оля», — прокомментировали юзеры.

Ранее танцующую около елки Бузову сравнили со Снежной королевой. Артистка выступила перед подписчиками в блестящем платье жемчужного цвета.

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