Бузова опубликовала видео в мини-шортах и сообщила о проблемах со здоровьем

«Из кровати на сцену. Так и не скажешь, что температура 38,5», — подписала она видеоролик.

Пользователи сети пожелали артистке скорейшего выздоровления и положительно оценили ее образ в кожаных мини-шортах и блестящем коротком топе.

«Оля, ты круче Мадонны», «Очень красивая! Но, Ольга Игоревна, надо себя беречь. Выздоравливайте», «Превосходна, как всегда! Скорейшего выздоровления, Оля», — прокомментировали юзеры.

Ранее танцующую около елки Бузову сравнили со Снежной королевой. Артистка выступила перед подписчиками в блестящем платье жемчужного цвета.