Люди
Сегодня в 21:35
1 мин.

Бузова призналась в новой любви

Бузова призналась в новой любви
Кадр: Telegram-канал «Бузова»

В новой любви призналась певица Ольга Бузова. В личном Telegram канале она опубликовала видео со своим увлечением — игрой в теннис. В ролике Бузова двигается по корту с ракеткой под песню «Пошла жара». Артистка одета в розовое бра, спортивные лосины и кроссовки.

«Умничка, Оль», «Спортсменка, красавица, комсомолка!», «Ольга настоящий пример, человек всегда находит какие-то новые увлечения», — восхитились фолловеры. Кто-то удивился энергичности артистки и в шутку поинтересовался, успевает ли Бузова спать. Видео набрало более полутора тысяч положительных реакций.

Некоторые комментаторы указали певице на технические ошибки при игре. В частности, один из критиков отметил неправильную подачу Бузовой. «Да нормально играет, научится, еще лучше будет», — защитили артистку пользователи сети.

Ранее Бузова опубликовала фото топлес, вызвав бурное обсуждение в сети.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.