Бузова призналась в новой любви

«Умничка, Оль», «Спортсменка, красавица, комсомолка!», «Ольга настоящий пример, человек всегда находит какие-то новые увлечения», — восхитились фолловеры. Кто-то удивился энергичности артистки и в шутку поинтересовался, успевает ли Бузова спать. Видео набрало более полутора тысяч положительных реакций.

Некоторые комментаторы указали певице на технические ошибки при игре. В частности, один из критиков отметил неправильную подачу Бузовой. «Да нормально играет, научится, еще лучше будет», — защитили артистку пользователи сети.

Ранее Бузова опубликовала фото топлес, вызвав бурное обсуждение в сети.