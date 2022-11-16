Бузова призналась в наборе веса зимой

В наборе лишнего веса зимой призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Как ни крути, я всегда зимой поправляюсь. И меня это дико бесит. Хотя и понимаю, что все зависит только от меня, но, когда прихожу домой, руки так и тянутся к холодильнику, особенно, когда включаю какой-то сериал или кино перед сном», — сказала артистка.

По словам Бузовой, после переезда в собственную квартиру как раз в холодильнике она уже навела полный порядок. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, как вечером удержаться от соблазна, когда в свободном доступе есть «колбаска, сырок, курочка и всякие вкусные салатики».

Ранее Бузова призналась в наличии зависимости. «Самая полезная зависимость — это зависимость от спорта. Я уже не могу без тренировок», — заявила артистка.