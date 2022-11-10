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19:48, 10 ноября 2022
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Бузова призналась в наличии зависимости

Бузова призналась в наличии зависимости
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В наличии зависимости призналась на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Самая полезная зависимость — это зависимость от спорта. Я уже не могу без тренировок», — заявила артистка.

Бузова регулярно публикует кадры из спортивного зала и делится с подписчиками вариантами упражнений, которые делает. Она отметила, что, даже едва оправившись от болезни, считает нужным вернуться к активному образу жизни. «Ничего так не помогает, как занятия спортом, поэтому я на тренировку», — уточнила знаменитость.

Ранее Самбурская в белье раскрыла мотивацию заниматься спортом. Она призналась, что ее мотивирует отражение в зеркале.

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