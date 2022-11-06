Самбурская в белье раскрыла мотивацию заниматься спортом

Свою мотивацию заниматься спортом раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская. В сторис она опубликовала фото в нижнем белье.

«Не могу сказать, что прям обожаю тренироваться. Но меня мотивирует отражение в зеркале, работаю на результат, других вариантов нет», — заявила звезда «Универа».

Тем, кого не устраивает обычный фитнес, Самбурская посоветовала попробовать пилатес или воркаут. «Найдите себе компанию или возьмите грамотного тренера. Тот, кто хочет, ищет возможности, а не отговорки», — подчеркнула она.

Ранее Самбурская опубликовала серию черно-белых снимков в сетчатом боди. Фигура актрисы восхитила подписчиков.