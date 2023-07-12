Ольга Бузова призвала подписчиков чаще рисковать

Чаще рисковать для повышения качества жизни призвала россиян в своем Telegram-канале певица и телеведущая Ольга Бузова. По ее мнению, большинство современных людей чрезмерно трусливы.

Трусы боятся неизвестности, страшатся рисковать и выбирают только те пути, где есть хоть какие-то гарантии положительного результата, уверена Бузова. Поэтому у них вместо любви — комфортные отношения, вместо мечты — стабильная зарплата, вместо счастья — стресс, а вместо жизни — обычное существование, заявила она.

Артистка полагает, что самое прекрасное — это как раз любовь, мечты и счастье, хоть тут никто не даст никаких гарантий. «Поэтому я выбираю себя. И свою лучшую жизнь. Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна», — написала она.

Ранее подписчики Бузовой заметили изменения в ее внешности.