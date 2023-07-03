Подписчики Ольги Бузовой заметили изменения в ее внешности
Пользователи сети предположили беременность Бузовой после публикации фото в купальнике.
Новыми фотографами поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Пользователи сети заметили изменения в ее внешности — некоторые даже предположили, что она беременна.
«Оля, мне кажется, или вы беременны?», «Такая Оля немного в весе мне нравится гораздо больше. Не надо худеть только, тут все на месте», «Мне одной кажется, что Оля в положении?», «Оля, вам очень идут такие кудряшки», — прокомментировали юзеры.
На снимках артистка позирует в розовом слитном купальнике на фоне бассейна. Вместо привычных прямых волос у нее мелкие кудри.
Ранее пользователи сети раскритиковали образ Бузовой в откровенном топе.