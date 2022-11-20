17:19, 20 ноября 2022
1 мин.
Бузова опубликовала видео в прозрачном платье
Фото: Dmitry Rogulin / Globallookpress.com
Видео в прозрачном платье опубликовала в своем Telegram-канале певица Ольга Бузова. Ролик, на котором артистка предстала в откровенном образе, набрал сотни реакций от пользователей сети.
Для съемки певица выбрала прозрачное белое платье ниже колена без рукавов, декорированное жемчугом. Образ Бузова дополнила гладким высоким пучком с закрепленными на некоторых прядях бусинами. «Берегите женщину, пока она рядом… Потерять ее очень легко», — подписала публикацию звезда.
Ролик набрал более 800 положительных реакций и лайков от поклонников знаменитости. У части фолловеров видео вызвало удивление.
Ранее Бузова поделилась кадрами с пляжа в бикини. Артистка приехала в Объединенные Арабские Эмираты и остановилась в пятизвездочном отеле в Дубае.