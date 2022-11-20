Бузова опубликовала видео в прозрачном платье

Для съемки певица выбрала прозрачное белое платье ниже колена без рукавов, декорированное жемчугом. Образ Бузова дополнила гладким высоким пучком с закрепленными на некоторых прядях бусинами. «Берегите женщину, пока она рядом… Потерять ее очень легко», — подписала публикацию звезда.

Ролик набрал более 800 положительных реакций и лайков от поклонников знаменитости. У части фолловеров видео вызвало удивление.

Ранее Бузова поделилась кадрами с пляжа в бикини. Артистка приехала в Объединенные Арабские Эмираты и остановилась в пятизвездочном отеле в Дубае.