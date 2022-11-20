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17:19, 20 ноября 2022
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Бузова опубликовала видео в прозрачном платье

Бузова опубликовала видео в прозрачном платье
Фото: Dmitry Rogulin / Globallookpress.com

Видео в прозрачном платье опубликовала в своем Telegram-канале певица Ольга Бузова. Ролик, на котором артистка предстала в откровенном образе, набрал сотни реакций от пользователей сети.

Для съемки певица выбрала прозрачное белое платье ниже колена без рукавов, декорированное жемчугом. Образ Бузова дополнила гладким высоким пучком с закрепленными на некоторых прядях бусинами. «Берегите женщину, пока она рядом… Потерять ее очень легко», — подписала публикацию звезда.

Ролик набрал более 800 положительных реакций и лайков от поклонников знаменитости. У части фолловеров видео вызвало удивление.

Ранее Бузова поделилась кадрами с пляжа в бикини. Артистка приехала в Объединенные Арабские Эмираты и остановилась в пятизвездочном отеле в Дубае.

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