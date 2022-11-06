Бузова поделилась кадрами с пляжа в бикини

Кадрами с пляжа в бикини поделилась певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка приехала в Объединенные Арабские Эмираты и остановилась в пятизвездочном отеле в Дубае.

Бузова опубликовала селфи-видео в черном раздельном купальнике с пайетками. «Только солнышко вышло. Сегодня пасмурно, дымка. Но это хорошо, есть вероятность, что я не сгорю», — рассказала подписчикам звезда. Певица также сняла на видео Персидский залив с видом на знаменитое здание гостиницы «Бурдж Аль-Араб».

Ранее Бузова показала лицо без косметики. В сторис она опубликовала видео, на котором едет в машине в столичный аэропорт Внуково. Певица рассказала, что накануне попросила своего гримера не рисовать ей стрелки, чтобы она смогла аккуратно смыть макияж перед сном и сохранить накладные ресницы.