Бузова раскрыла работающий вариант исполнения желаний

«Традицию не нарушаю. В этот раз съела всю бумажку. С Новым годом, любимые мои», — обратилась к подписчикам звезда.

«Да необязательно бумажку эту глотать. Главное искренне желание загадать, а не изжогу заработать», — поправили Бузову в комментариях. Однако многие пожелали певице удачи и счастья в 2023 году. Некоторые признались, что тоже следует показанной на видео новогодней традиции.

Ранее Бузова осудила распространенную у пользователей интернета традицию считать дни до Нового года. Она заявила, что не нуждается в напоминаниях.