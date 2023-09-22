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06:36, 22 сентября 2023
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Ольга Бузова раскрыла свой идеальный райдер

Певица Бузова заявила о любви к колбасе и фруктам.

Ольга Бузова раскрыла свой идеальный райдер
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свой идеальный райдер раскрыла в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. Она заявила о желании есть колбасу и фрукты перед концертами.

«Идеальный райдер Ольги Бузовой! Докторская колбаса — это я люблю! Огурчики, нектаринчики…» — сказала она, снимая на видео уставленный наполненными тарелками стол в гримерке.

Бузова продемонстрировала на камеру, как ест фрукты, чтобы не смазать блеск с губ. Снимающего процесс на видео стилиста это очень рассмешило.

«Я так ем, уже даже когда не накрашена. Привычка!» — призналась артистка.

Ранее стали известны требования из райдера рэпера Гуфа.