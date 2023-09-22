Ольга Бузова раскрыла свой идеальный райдер

Свой идеальный райдер раскрыла в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. Она заявила о желании есть колбасу и фрукты перед концертами.

«Идеальный райдер Ольги Бузовой! Докторская колбаса — это я люблю! Огурчики, нектаринчики…» — сказала она, снимая на видео уставленный наполненными тарелками стол в гримерке.