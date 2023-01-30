Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова улетела из России. Об этом артистка рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), не раскрыв своего местоположения.

«Улетаю из Москвы очень надолго… и уже скучаю. Держите за меня кулачки», — написала исполнительница, сопроводив свой пост соответствующей фотографией из аэропорта.

Бузова подчеркнула, что летит по делам и попросила своих подписчиков попробовать угадать ее местонахождение. Фолловеры в комментариях сошлись во мнении, что артистка летит в Южно-Африканскую Республику на съемки нового сезона шоу «Звезды в Африке».

Ранее телеведущая Ирена Понарошку улетела из России и раскрыла место зимовки.