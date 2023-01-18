Известная телеведущая улетела из России и раскрыла место зимовки

Известная телеведущая Ирена Понарошку улетела из России и раскрыла место зимовки в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Это моя 15-я зимовка в Таиланде! Сама не верю, что такой большой кусок моей жизни связан с Королевством Улыбок!» — написала Понарошку под видео, демонстрирующем ее перемещение из заснеженной Москвы в тропики. Она пообещала подписчикам «невыносимый контент с пальмами, закатами и летающими тараканами» в ближайшие два месяца.