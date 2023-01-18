Известная телеведущая улетела из России и раскрыла место зимовки
Известная телеведущая Ирена Понарошку улетела из России и раскрыла место зимовки в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Это моя 15-я зимовка в Таиланде! Сама не верю, что такой большой кусок моей жизни связан с Королевством Улыбок!» — написала Понарошку под видео, демонстрирующем ее перемещение из заснеженной Москвы в тропики. Она пообещала подписчикам «невыносимый контент с пальмами, закатами и летающими тараканами» в ближайшие два месяца.
В одном из фрагментов видео телезвезда танцует в купальнике. В комментариях юзеры обратили внимание на ее фигуру. «Какая вы стройная, это бесит даже больше Таиланда», — иронично заметила одна из пользовательниц. Многие ее поддержали. «Не беситесь, думайте, что это не стройность, а худоба», — посоветовала другая участница дискуссии.
Ранее о вылете на острова с любимым человеком сообщила блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она показала фотографии с пляжа и с территории отеля.