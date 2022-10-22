Фото Бузовой в мини-платье вызвало споры в сети

Наряд популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой вызвал споры в сети. Звезда опубликовала в Telegram-канале фото в черном кожаном мини-платье и белых полусапогах на каблуке. Образ Бузова дополнила макияжем глаз в темных тонах и собранной прической.

Многие комментаторы восхитились певицей. «Фигура класс», «Какая красивая улыбка», «Королева», — написали поклонники.

Однако нашлись и те, кто не оценил образ звезды. «Престарелая нимфа», «Оля, меняй мастера по макияжу», — раскритиковали Бузову фолловеры.

Ранее Бузову сравнили с американской звездой Ким Кардашьян. На фестиваль «Жара Cool Fest» телеведущая решила надеть лазурное обтягивающее платье со шлейфом и рукавами-перчатками.