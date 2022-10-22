Люди
14:19, 22 октября 2022
1 мин.

Фото Бузовой в мини-платье вызвало споры в сети

Фото Бузовой в мини-платье вызвало споры в сети
Фото: Telegram-канал Бузова

Наряд популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой вызвал споры в сети. Звезда опубликовала в Telegram-канале фото в черном кожаном мини-платье и белых полусапогах на каблуке. Образ Бузова дополнила макияжем глаз в темных тонах и собранной прической.

Многие комментаторы восхитились певицей. «Фигура класс», «Какая красивая улыбка», «Королева», — написали поклонники.

Однако нашлись и те, кто не оценил образ звезды. «Престарелая нимфа», «Оля, меняй мастера по макияжу», — раскритиковали Бузову фолловеры.

Ранее Бузову сравнили с американской звездой Ким Кардашьян. На фестиваль «Жара Cool Fest» телеведущая решила надеть лазурное обтягивающее платье со шлейфом и рукавами-перчатками.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.