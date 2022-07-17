Фото Бузовой в необычном месте вызвало споры россиян

Фото в необычном для себя месте опубликовала в личном Telegram-канале певица и телеведущая Ольга Бузова. Звезда впервые взяла в руки ракетку и вышла на теннисный корт. Снимок вызвал споры россиян.

«Совершенно случайно в моих руках оказалась ракетка, и я реально захотела научиться играть в теннис», — написала Бузова. На фото она в обтягивающих черных штанах и верхе от купальника стоит в естественной позе и внимательно наблюдает за действиями противника по игре.

Многие подписчики поддержали новое начинание телеведущей. «Оль, умничка, очень хорошее занятие. Молодец!», «Оленька, я безумно горжусь тобой!», «Мой мотиватор», «У тебя все получится», «Олечка, отлично! Уверены, что научишься!» — написали они. Нашлись и те, кто посчитал, что знаменитая блондинка пытается преуспеть в слишком большом количестве разных сфер, и попросили ее успокоиться.

Споры вызвала и фигура Бузовой. «Что с человеком стало? Точнее, что у нее с фигурой? Ну реальный ужас!», «Ну и где ее осиная талия?», «Ноги какие толстые», — поделились впечатлениями от увиденного юзеры. «С телом все у нее нормально», — вступилась за певицу поклонница.

Ранее Бузова призналась в желании быть любимой. Пост она подкрепила фото, на котором предстала в полуголом виде. В кадре звезда стоит спиной к зрителю, прикрывшись лишь спущенной до бедер простыней.