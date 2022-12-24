Певица Ольга Бузова появилась на публике в пиджаке на голое тело: в таком наряде она пришла на мероприятие в честь 20-летия журнала «HELLO!». Соответствующее фото артистка опубликовала в Telegram-канале.

На снимках Бузова позирует в белом брючном костюме. Образ исполнительница дополнила черными туфлями на шпильке и чокером с крупной декоративной черной розой. «Мне однозначно идет такой стиль. Но пока полностью переходить на исключительно брючную историю я не хочу», — поделилась с подписчиками звезда.

«Крута, спору нет», «Неотразима», «Очень стильно», — восхитились нарядом Бузовой фолловеры. Однако некоторые заявили, что звезде больше идут традиционные образы с платьями.

Ранее Бузову раскритиковали за платье с едва прикрытой грудью. Знаменитость сняла видеоролик в откровенном наряде, повторяя трендовые движения танца Уэнсдэй — героини одноименного сериала о семье Адамс.