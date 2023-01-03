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20:51, 03 января 2023
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Бузова в платье с полупрозрачной юбкой восхитила пользователей сети

Бузова в платье с полупрозрачной юбкой восхитила пользователей сети
Фото: Telegram-канал «Бузова»

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию в личном Telegram-канале и восхитила пользователей сети.

Знаменитость появилась перед подписчиками в пышном платье сиреневого цвета. Ее наряд состоял из объемной накидки на плечах, корсета и длинной полупрозрачной юбки. При этом волосы она собрала, выпустив несколько прядей у лица, а в макияже сделала акцент на глаза.

«Богиня», «Настоящая королева», «Красивая девушка», «Принцесса», «Шикарная Ольга! Настоящая Царица», «Леди Бу, вы шикарны», «Образ волшебный, платье фантастическое и неземное. Тебе все идет», «Ты всегда выглядишь потрясающе», — написали поклонники.

Ранее Бузову в прозрачном платье сравнили с пластиковой куклой. Она опубликовала видеоролик, в котором позировала во время фотосессии, сидя на большом диско-шаре.

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