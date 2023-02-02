Бузова опубликовала фото в полотенце

Селфи в полотенце после массажа опубликовала певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда поделилась снимком из поездки в ЮАР.

На опубликованной фотографии певица позирует у зеркала, стоя перед кушеткой и прикрыв полотенцем обнаженное тело. Образ Бузова дополнила очками в черной оправе и шлепками с логотипом Dolce&Gabbana. «Лучшие продюсеры записали меня на первый массаж в этом году», — сообщила она ранее.

Бузова прибыла в ЮАР в понедельник, 30 января. Она рассказала, что улетела из Москвы уставшей и приехала в Кейптаун «за зарядкой».