16:00, 17 декабря 2022
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Бузова опубликовала видео из кровати
Фото: @buzova86
Видео из кровати опубликовала певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В ролике лежащая под одеялом певица рассказала подписчикам о своем напряженном графике.
«Я еле доползла до кровати. Учитывая, что я еще сегодня легла в половину седьмого утра после съемок клипа. Три часа сна, перелет, прямой эфир в Белоруссии пять часов», — поделилась своим расписанием с поклонниками артистка. Она добавила, что после столь интенсивной нагрузки сразу отправилась в гостиницу, чтобы выспаться.
Ранее Бузова сообщила о проблемах со здоровьем. Она рассказала, что вышла на сцену с температурой 38,5.