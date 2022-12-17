Бузова опубликовала видео из кровати

«Я еле доползла до кровати. Учитывая, что я еще сегодня легла в половину седьмого утра после съемок клипа. Три часа сна, перелет, прямой эфир в Белоруссии пять часов», — поделилась своим расписанием с поклонниками артистка. Она добавила, что после столь интенсивной нагрузки сразу отправилась в гостиницу, чтобы выспаться.

Ранее Бузова сообщила о проблемах со здоровьем. Она рассказала, что вышла на сцену с температурой 38,5.