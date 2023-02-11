Бузова раскрыла секреты своего загара

Секреты своего загара раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица и телеведущая Ольга Бузова. Сейчас она находится на съемках в Африке.

«Ну что, с премьерой меня! Впервые в рабочие дни у меня есть возможность полежать чуть-чуть у бассейна. Ну как полежать, тут такое начинается… Небо все уже в тучах. Но зато я спокойна, что солнце не опасное — половина шестого вечера. Лежу, кайфую… Жизнь одна!» — поделилась Бузова.