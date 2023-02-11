Бузова раскрыла секреты своего загара
Секреты своего загара раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица и телеведущая Ольга Бузова. Сейчас она находится на съемках в Африке.
«Ну что, с премьерой меня! Впервые в рабочие дни у меня есть возможность полежать чуть-чуть у бассейна. Ну как полежать, тут такое начинается… Небо все уже в тучах. Но зато я спокойна, что солнце не опасное — половина шестого вечера. Лежу, кайфую… Жизнь одна!» — поделилась Бузова.
Знаменитость подчеркнула, что специально не смывает тон, чтобы он препятствовал попаданию ультрафиолета на кожу. «Поэтому, находясь под палящим солнцем, я остаюсь светленькой. Для меня это очень важно, потому что, во-первых, загорать вредно, а во-вторых, я не люблю, когда я черная в кадре, мне это не идет, я сразу выгляжу старше», — заявила певица.
Ранее секрет поддержания хорошей формы раскрыла жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова. По ее мнению, отлаженный метаболизм влияет на здоровье больше, чем физические нагрузки.