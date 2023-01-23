Люди
16:41, 23 января 2023
1 мин.

Жена Петросяна раскрыла секрет поддержания хорошей формы

Жена Петросяна раскрыла секрет поддержания хорошей формы
Фото: Geert Pieters / Unsplash

Секрет поддержания хорошей формы раскрыла жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По ее мнению, отлаженный метаболизм влияет на здоровье больше, чем физические нагрузки.

«Я слежу за собой, регулярно сдаю анализы, посещаю необходимых специалистов. Все это дает моего организму силы и энергию», — рассказала супруга артиста.

Брухунова отметила, что ненавидит спорт. «Единственное, что не вызывает протест — пилатес. Но у меня пока на него нет времени», — сообщила она.

Ранее Брухунова раскрыла секрет счастливой жизни. По ее мнению, он заключается в благодарности.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.