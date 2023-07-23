Бузову и Бородину проверят на неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФСН) проверит звезд российского шоу-бизнеса и блогеров на неуплату налогов в федеральный бюджет, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в числе артистов, чьими доходами заинтересовались налоговые органы, оказались более 100 человек. В их числе телеведущие Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, блогеры Николай Соболев и Ида Галич, а также визажист Гоар Аветисян. Некоторым из них уже приостановили операции по счетам. Сообщается, что некоторые из них не платили 13 процентов налога со своего дохода, а также создавали по несколько ИП на своих знакомых и родственников.

Так, например, компании Ксении Бородиной заблокировали возможность перевода средств из-за того, что информация о фирме была недостоверной. Организацию ООО «Фейс Скульптор», 50 процентов которой принадлежит Виктории Боне и вовсе пришлось ликвидировать после проверок ведомства.

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