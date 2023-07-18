Суд арестовал 50 банковских счетов и 100 миллионов рублей по делу Блиновской

Коллекционные золотые монеты, 50 банковских счетов и 100 миллионов рублей в различной валюте, принадлежащие блогеру Елене Блиновской, арестовал суд в Москве по уголовному делу о неуплате налогов на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Арест был наложен на банковские счета создательницы популярных марафонов, а также на 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 цзяо (китайская разменная денежная единица, 10 цзяо равны одному юаню — примечание «Мосленты»). Помимо этого, были арестованы монеты номиналом 10 рублей (семь штук), 80 монет Георгий Победоносец и другие коллекционные монеты.

Ранее мужу блогера Блиновской предъявили обвинение в отмывании денег.