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19:02, 04 февраля 2023
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Певица Бьянка рассказала о проделанных с внешностью манипуляциях

Певица Бьянка рассказала о проделанных с внешностью манипуляциях
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

О проделанных с внешностью манипуляциях рассказала изданию Starhit певица Бьянка (Татьяна Липницкая). Она объяснила, что не делала пластической операции, как подумали многие ее подписчики и СМИ, а обратилась к косметологу.

«Информация, о которой пишут в сети — ошибочна. Операция была связана со здоровьем, а никак не с бьюти, липосакцией, пластикой и прочим», — сообщила певица.

Артистка уточнила, что в клинике лишь увеличила губы и сделала скулы более выразительными. Кроме того, исполнительница обратилась к специалистам, чтобы поправить здоровье, — сейчас она лечит желудок и ищет причины появления аллергии, из-за которой у нее опухло лицо.

«Эти проблемы решаем медикаментозным образом. Диета очень строгая: хлеб, сахар, жареное, острое и все вкусное нельзя. Постельный режим до 5 февраля (пока не снимут швы). Из-за гормонального сбоя придется пить гормоны», — заключила она.

Ранее внешний вид Бьянки удивил пользователей сети. Многие не узнали певицу на новом фото, которое она опубликовала в личном блоге.

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