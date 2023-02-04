Певица Бьянка рассказала о проделанных с внешностью манипуляциях

«Информация, о которой пишут в сети — ошибочна. Операция была связана со здоровьем, а никак не с бьюти, липосакцией, пластикой и прочим», — сообщила певица.

Артистка уточнила, что в клинике лишь увеличила губы и сделала скулы более выразительными. Кроме того, исполнительница обратилась к специалистам, чтобы поправить здоровье, — сейчас она лечит желудок и ищет причины появления аллергии, из-за которой у нее опухло лицо.

«Эти проблемы решаем медикаментозным образом. Диета очень строгая: хлеб, сахар, жареное, острое и все вкусное нельзя. Постельный режим до 5 февраля (пока не снимут швы). Из-за гормонального сбоя придется пить гормоны», — заключила она.

Ранее внешний вид Бьянки удивил пользователей сети. Многие не узнали певицу на новом фото, которое она опубликовала в личном блоге.