Внешний вид певицы Бьянки после операции удивил пользователей сети

Фотографией после операции, сделанной в одном из косметологических учреждений Москвы, поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая). Внешний вид артистки удивил ее подписчиков.

«Мои дорогие, мое восстановление после серьезной операции идет достаточно активно. Спасибо всем, кто переживает», — подписала она публикацию.

На фото исполнительница позирует, сидя в белом халате на косметологической кушетке. На снимке певица выглядит значительно похудевшей и помолодевшей.

«Ого, как схуднула моментально», «Что с вашими лицами? Как неживые куклы», «Ну классная была, с изюминкой своей, а сейчас прям на себя непохожа стала», «Что-то много фотошопа», — прокомментировали юзеры.

Ранее была раскрыта приблизительная стоимость пластических операций российского певца Филиппа Киркорова. В общей сложности, новый образ мог обойтись музыканту минимум в 2,3 миллиона рублей.