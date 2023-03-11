Люди
12:38, 11 марта 2023
1 мин.

Бьянка подала в суд из-за нерабочей канализации в ее подмосковном доме

Mash: певица Бьянка отсудила 375 тысяч рублей у юристов из-за нерабочей канализации в доме.

Бьянка подала в суд из-за нерабочей канализации в ее подмосковном доме
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

375 тысяч рублей отсудила певица Бьянка (Татьяна Липницкая) у юристов из единой городской службой (ЕГС) «Помощь дольщикам», сообщает Telegram-канал Mash. Артистка обратилась в суд из-за того, что в ее подмосковном доме не работали канализация и водопровод.

В 2019 году Липницкая достроила дом в Одинцовском районе и заключила договор с указанным ЕГС. Юристы взяли у нее оплату за оперативное оформление бумаг на подключение жилья к водоснабжению и канализации, а затем исчезли.

В суде певица выиграла дело. По ее словам, она не единственная, кто пострадал от мошенников из «Помощи дольщикам».

Ранее на рок-музыканта Гарика Сукачева подали в суд за неоплату ЖКУ. По данным СМИ, долг музыканта составил более 690 тысяч рублей с учетом пени.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.