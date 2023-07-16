Певица Бьянка показала фигуру в купальнике после похудения

Фигуру в купальнике после похудения показала певица Бьянка в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). 37-летняя исполнительница продемонстрировала промежуточный этап сбрасывания веса.

Бьянка сделала фото в черном раздельном купальнике во время поездки на Пхукет. «Уже минус 12 килограммов. Я уверенно иду к тому результату и цели, который для себя поставила», — сообщила подписчикам певица.

«Я заметила, что вы похудели», «Постройнела», «Молодец, только вперед», — похвалили артистку поклонники. Однако некоторые обвинили Бьянку в чрезмерном ретушировании снимков в фоторедакторе.

Ранее фигуру в купальнике показала 48-летняя Яна Рудковская. Продюсер опубликовала несколько фото с французского курорта Сен-Тропе.