48-летняя Яна Рудковская показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) продюсер Яна Рудковская. 48-летняя знаменитость опубликовала несколько фото с французского курорта.

«Обожаю лето в Сен-Тропе! Магия этого места особенная! Впервые приехала сюда в 2007 году и долгое время уже ему практически не изменяю летом», — написала она.

Увиденное восхитило многих пользователей сети. «Как всегда шикарная», «Яна, прекрасно выглядите! Приятного, позитивного настроения и отдыха», «Вам очень идет Сен-Тропе», «Стиль, стать, красота, роскошество», «Яна, у вас фигура такая красивая! Любой девчонке на зависть. Почему всегда закрытый купальник?», «Фигура — просто огонь», — написали они.

Однако некоторые юзеры заподозрили Рудковскую в использовании фотошопа.

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