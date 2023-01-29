Россиянам дали советы по оптимизации бюджета: как перестать жить «от зарплаты до зарплаты», в беседе с «Мослентой» рассказала эксперт в области маркетинга, бизнес-наставник и консультант по продажам Анастасия Любарская.

«Чтобы накопить финансовый ресурс, выстраивайте систему. Придерживайтесь ее от шести до 12 месяцев, чтобы покончить с безденежьем и увидеть эффект. Для этого существует семь правил», — сказала специалист.

В первую очередь Любарская рекомендовала взять за привычку откладывать в копилку не менее десяти процентов любого дохода. Чтобы было проще, можно поставить конкретную финансовую цель и визуализировать в подробностях, что реально на эти средства приобрести. Эффективно будет открыть накопительный счет без возможности быстрого доступа к снятию или переводу для избегания соблазна потратить деньги, отметила она.

Также в накоплениях помогут банковские программы с кешбэком, которые позволяют получать деньги за покупки в магазинах-партнерах, и подключение «автокопилки», автоматически списывающей определенную сумму. Немаловажно повышать уровень финансовой грамотности и узнавать о вариантах получения пассивного дохода. Например, это могут быть курсы по инвестициям или информация из специализированной литературы. Для увеличения дохода подойдет даже использование партнерских и реферальных программ, где за рекомендацию определенного сервиса возможно получить процент.

Кроме того, важно определить способы создания финансовой подушки, отметила эксперт. Например, начать можно с продажи ненужных вещей на популярных сервисах объявлений.

Самым примитивным способом повысить свой доход собеседница «Мосленты» назвала просьбу повышения заработной платы при работе в найме и увеличение чека за услуги у самозанятых. В обоих случаях необходимо озвучить аргументы.

«Важно поменять фокус и не думать о том, как сократить расходную часть, а найти возможность увеличить доход. Помните: даже небольшие накопления снижают уровень стресса. Рекомендую приложить максимум сил для создания финансового резерва», — заключила Любарская.

Ранее были перечислены препятствующие росту дохода карьерные ошибки.